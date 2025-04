Paura nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 aprile, a Pozzuoli, in viale Sibilla, dove una donna è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e al braccialetto anti-stalking che indossava.

Pozzuoli, braccialetto anti-stalking salva una donna: ex arrestato in spiaggia

Intorno alle 15.30, la Centrale Operativa ha ricevuto un segnale di allarme proveniente dal dispositivo, attivato automaticamente dopo la violazione del divieto di avvicinamento imposto all’ex compagno della donna. In pochi minuti, i carabinieri della Stazione di Licola sono giunti sul posto, uno stabilimento balneare dove la vittima si era rifugiata dopo aver notato l’uomo nel parcheggio.

Il braccialetto ha permesso di localizzare rapidamente la donna. Quando l’ex ha capito che il dispositivo aveva lanciato l’allerta, ha tentato la fuga, ma è stato rintracciato poco dopo dai militari e arrestato in flagranza differita per la violazione della misura cautelare. Attualmente l’uomo si trova in carcere, in attesa di giudizio. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e il corretto funzionamento del braccialetto anti-stalking hanno evitato che la situazione degenerasse in un episodio di violenza.