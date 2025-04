Parete, torna la “Festa della Fragola”: tre giorni di eventi, gusto e divertimento

Parete. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la Festa della Fragola di Parete, una delle manifestazioni più attese della primavera campana, organizzata dall’Associazione La Tenda e patrocinata dal Comune di Parete.

L’edizione 2025 si terrà nei giorni 9, 10 e 11 maggio, nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Parete (Via Pietro Nenni, 9), nei pressi del Municipio. L’ingresso alle serate è gratuito.

Tre giorni di eventi, gusto e divertimento animeranno il cuore della città, con un programma pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. Si parte venerdì 9 maggio con i Mixed by Erry, per dare il via alla festa con una serata all’insegna della musica e dell’energia.

I grandi ospiti saliranno sul palco nel weekend: sabato 10 maggio sarà la volta della comicità di Rosalia Porcaro e la musica delle Ebbanesis, mentre domenica 11 maggio toccherà al gradissimo Biagio Izzo chiudere in bellezza con uno spettacolo tutto da ridere: ad aprirlo ci saranno le Sex and the Sud!

Nella mattinata di domenica 11 maggio, dalle ore 8:30, è prevista la storica Fragola Run, giunta alla sua XI edizione, organizzata dall’A.S.D. Podistica Parete, una gara podistica di 10 km dedicata alla memoria di Maria Pellegrino.

Durante tutta la manifestazione, il pubblico potrà godere di esibizioni di artisti di strada, musica dal vivo, animazione, e naturalmente della protagonista assoluta dell’evento: la fragola. Il frutto rosso simbolo di Parete sarà disponibile sia al naturale che trasformato in gustose proposte dolci e salate, grazie alla creatività delle pasticcerie locali e al menu pensato apposta in collaborazione con La Salumeria del Seggio, noto locale di Aversa.

La festa celebra una delle eccellenze agricole del territorio. Parete è tra i principali produttori ed esportatori di fragole in Italia. L’evento è

organizzato in collaborazione con le cooperative agricole locali e con le maggiori associazioni di categoria. Fondamentale, come sempre, il

contributo degli sponsor, che sostengono con entusiasmo questa iniziativa.

A presentare il programma sono Raffaele Tessitore, presidente dell’Associazione La Tenda, e Rosina Chianese, storica collaboratrice: “La Festa della Fragola è un progetto a cui lavoriamo con passione da oltre dieci anni, crescendo ogni anno in termini di partecipazione, qualità e impatto sul territorio.”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche l’Assessore all’Agricoltura

Maria Rotonda Chianese, che afferma: “È un’operazione fortemente sostenuta dalla Consulta per le Politiche Agricole, volta a valorizzare una delle risorse più importanti della nostra terra.”

Anche il Sindaco Luigi Vito Pellegrino ribadisce l’impegno dell’amministrazione: “Questa festa è parte integrante della nostra strategia di marketing territoriale, in sinergia con progetti come il Museo della Fragola e l’identificazione ufficiale di Parete come Città della Fragola.”

COMUNICATO STAMPA