Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 10 aprile sulla Domiziana, nel territorio di Mondragone, in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato Michele Elmi, 51 anni, originario di Cellole.

Schianto tra auto sulla Domiziana: Michele muore sul colpo

Secondo una prima ricostruzione, l’auto condotta dall’uomo avrebbe tamponato un altro veicolo, per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento: nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, per il 51enne non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello scontro si sono rivelate fatali.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati a chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Presente anche la Polizia Locale di Mondragone, che ha lavorato per gestire il traffico, fortemente rallentato e tornato alla normalità solo dopo alcune ore. La notizia della tragica scomparsa di Michele Elmi ha scosso profondamente la comunità. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social: “Michele, ci mancherai”, ha scritto un amico.