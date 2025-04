Un intervento di routine, si è trasformato in tragedia. Una donna di 38 anni, madre di due figli e residente a Gaeta, ha perso la vita lo scorso giovedì dopo un’operazione di chirurgia estetica eseguita in una clinica privata di Caserta.

Muore dopo intervento estetico in clinica a Caserta: vittima una madre di 38 anni

Secondo le prime informazioni, la donna – parrucchiera di professione – si era affidata ad una nota clinica, specializzata in trattamenti estetici. L’intervento sembrava essere andato bene, ma durante il decorso post-operatorio sarebbero insorte gravi complicazioni che si sono rivelate fatali.

Immediati i tentativi di soccorso da parte del personale medico presente in struttura, ma per la 38enne non c’è stato nulla da fare. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Caserta, che hanno avviato un’indagine per fare piena luce sull’accaduto. La salma è stata sequestrata e la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’autopsia, che dovrà stabilire le esatte cause del decesso e chiarire eventuali responsabilità. La struttura non è nuova a polemiche: in passato era già finita al centro di segnalazioni e verifiche sanitarie. Ora si attendono i risultati delle indagini per comprendere se siano stati rispettati tutti i protocolli medico-sanitari.