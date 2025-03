Un ferito e un morto. È questo il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto oggi, 25 marzo, lungo la SS Quater all’altezza dello svincolo per Varcaturo, nel territorio di Giugliano. A perdere la vita – come anticipa Cronaca Flegrea – è una 77enne di Castel Volturno che viaggiava in auto con la figlia.

Varcaturo, tragico incidente sulla SS7 Quater Domiziana: morta una donna. Grave la figlia

La dinamica è ancora da accertare. A quanto pare la loro utilitaria procedeva in direzione Pozzuoli quando è finita fuori strada. La macchina è poi finita in uno dei canaloni che costeggia le carreggiate della Domiziana. Ad avere la peggio la 77enne, che è stata subito trasportata all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dov’è deceduta poco dopo.

La figlia, invece, che era alla guida del veicolo, è ricoverata in rianimazione e in prognosi riservata. Sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati gli uomini della Polstrada, che stanno effettuando i rilievi del caso.