Rocco Costantino, 61 anni, originario di Siano, è la vittima dell’ennesima tragedia sul lavoro avvenuta nel Salernitano. L’uomo è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre era impegnato in un cantiere edile a Cava de’ Tirreni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’operaio stava lavorando in un cantiere situato in via XXV Luglio, dove erano in corso interventi di demolizione del solaio. Proprio durante queste operazioni, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe precipitato dal solaio riportando lesioni gravissime.

Cava De’ Tirreni, operaio precipita da un solaio e muore: Rocco aveva 61 anni

Nel pomeriggio di ieri, Costantino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cava de’ Tirreni, pare accompagnato da un collega. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante i tentativi dei medici di strapparlo alla morte, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

In un primo momento sarebbe circolata una versione diversa dell’accaduto, secondo cui il 61enne si sarebbe ferito accidentalmente in seguito a una caduta. Gli approfondimenti condotti dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno però consentito di chiarire meglio la dinamica dei fatti. Restano comunque in corso ulteriori verifiche per definire con esattezza cause e responsabilità. La salma è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione della Procura di Nocera Inferiore, che disporrà l’autopsia.

Il cordoglio del sindaco

Profondo il cordoglio espresso dal sindaco di Siano, Giorgio Marchese, che ha voluto ricordare il concittadino scomparso: «A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo sincera vicinanza alla famiglia Costantino per la tragica e prematura perdita di Rocco, morto in seguito a un incidente sul lavoro. Ci stringiamo ai suoi cari in questo momento di grande dolore».