Incidente a Giugliano, scontro tra scooter e auto in via Innamorati: ferito un centauro

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in via Innamorati, a Giugliano, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un’autovettura.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che, a seguito del violento impatto, è stato sbalzato sull’asfalto. I primi a prestare soccorso sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i sanitari. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al centauro. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, l’uomo non avrebbe riportato gravi ferite. Restano da chiarire le cause dell’incidente.