Nuovo stop per la famiglia Polese nella vicenda giudiziaria che riguarda La Sonrisa, il celebre complesso ricettivo di Sant’Antonio Abate noto al grande pubblico come il “Castello delle Cerimonie”. Come riportato da Il Mattino, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato contro il provvedimento con cui il Comune aveva disposto la revoca delle licenze per le attività alberghiere e di ristorazione.

La Sonrisa, Consiglio di Stato conferma lo stop alle licenze: respinto il ricorso della famiglia Polese

La decisione conferma quanto già stabilito in precedenza dal Tar Campania, che aveva riconosciuto la legittimità degli atti adottati dall’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Abagnale. Con il pronunciamento dei giudici amministrativi di secondo grado restano dunque efficaci le revoche già disposte dal Comune. La sentenza, pubblicata nelle scorse ore, fissa inoltre al 24 novembre l’udienza pubblica per la discussione nel merito della controversia. Nel frattempo, però, gli effetti dei provvedimenti comunali restano pienamente validi. Un passaggio che rappresenta un punto fermo nella lunga battaglia legale che coinvolge la struttura.

Tra gli elementi richiamati dai magistrati figura la sentenza definitiva del febbraio 2024 che ha accertato l’abusività dei locali e l’assenza della necessaria destinazione turistico-ricettiva. Il collegio della Settima Sezione del Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato la linea seguita dal Comune dopo la confisca definitiva del complesso, avallando la revoca delle autorizzazioni che consentivano lo svolgimento delle attività imprenditoriali all’interno della struttura.