Si sono concluse in soli 9 giorni lavorativi le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati presso il Campo ROM di Caivano, coordinate dalla Struttura del Commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive, Generale Giuseppe Vadalà.

Campo ROM di Caivano: in 9 giorni lavorativi rimosse e smaltite quasi 300 tonnellate di rifiuti

L’intervento, eseguito dalle imprese incaricate dalla Struttura Commissariale, ha consentito di rimuovere e conferire presso impianti autorizzati 294,46 tonnellate complessive di rifiuti, così suddivise: 286,46 tonnellate di rifiuti EER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati); 8 tonnellate di rifiuti EER 16 01 03 (pneumatici fuori uso – PFU).

L’operazione è stata portata a termine nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente e secondo le procedure tecniche previste per la gestione dei rifiuti, garantendo il corretto recupero e smaltimento dei materiali rinvenuti.

Il completamento delle attività in un arco temporale così contenuto conferma l’efficacia del modello operativo adottato dalla Struttura Commissariale, fondato sulla tempestività degli interventi, sul coordinamento tra amministrazioni e imprese specializzate e sulla capacità di assicurare risposte concrete alle esigenze di risanamento ambientale del territorio.

Continua l’opera di bonifica dell’area nord

L’intervento presso il Campo ROM di Caivano rappresenta un ulteriore tassello dell’attività di bonifica e riqualificazione promossa dalla Struttura Commissariale guidata dal Generale Giuseppe Vadalà, con l’obiettivo di restituire ai cittadini aree più sicure, contrastare il degrado ambientale e rafforzare la tutela del territorio attraverso azioni efficaci e misurabili.

I risultati conseguiti confermano l’impegno della Struttura Commissariale nel perseguire interventi rapidi, tecnicamente qualificati e orientati alla piena salvaguardia dell’ambiente, della salute pubblica e della legalità.