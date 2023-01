Colpo grosso in provincia di Napoli, precisamente a Castellammare di Stabia. Nel concorso del 5 gennaio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore residente nell’area stabiese, ha centrato un “8 Doppio oro” del valore di 100 mila euro.

Castellammare di Stabia, gioca 1 euro e ne vince 100mila al 10eLotto

Gli ultimi due concorsi del 10eLotto hanno distribuito premi per oltre 48 milioni di euro per un totale di oltre 77,8 durante tutto l’anno. La vincita da 100mila euro è stata registrata nella ricevitoria di Castellammare di Stabia, situata in via Sarnelli 32.