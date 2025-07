Colpo di fortuna in Campania con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riportato da Agipronews, nella regione sono stati vinti premi per un totale di 170mila euro, distribuiti in tre comuni.

Le province di Caserta sbancano al 10eLotto: vinti 150mila euro

La vincita più consistente è stata registrata a Teano, in provincia di Caserta, dove un fortunato giocatore ha centrato un “9” secco in una ricevitoria di piazza Unità d’Italia, portando a casa 100mila euro. Sempre in provincia di Caserta, a Capodrise, un altro giocatore ha realizzato un “9 Oro” in via Marte, aggiudicandosi 50mila euro.

La fortuna ha toccato anche la provincia di Salerno: a Capaccio Paestum, in viale della Repubblica, una giocata con “8 Doppio Oro” ha fruttato 20mila euro.

A livello nazionale, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente oltre 26,6 milioni di euro in premi, portando il totale vinto nel 2025 a oltre 2 miliardi di euro.