Tenta di scappare da casa alla vista dei poliziotti ma viene bloccata. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 25enne per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizionamento e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Castellammare, pistola e droga nel vano sottosella: arrestata 25enne

In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna. A quel punto quest’ultima ha tentato di allontanarsi passando dal balcone verso un appartamento adiacente, ma è stata bloccata non senza difficoltà.

Gli agenti, con la collaborazione di un’unità cinofila, hanno controllato un motoveicolo in uso alla fermata.. Nel vano sottosella sono stati rinvenuti una pistola modificata e priva di matricola, 12 cartucce calibro 9, circa 49 grammi di marijuana, 17 grammi circa di cocaina, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e un coltello con residui di sostanza stupefacente. Per la 25enne sono scattate le manette.