A Castellammare di Stabia oggi è il giorno del dolore per la morte del piccolo Giuseppe Grieco, morto a Ferragosto nella piscina di un agriturismo a Vico Equense a soli 7 anni.

Oggi i funerali del piccolo Giuseppe, morto in una piscina a Ferragosto

I funerali si sono tenuti questa mattina alle 9 nella chiesa del Santissimo Salvatore del comune dove il piccolo viveva con la sua famiglia. Il sindaco Luigi Vicinanza ha proclamato il lutto cittadino, disponendo l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e invitando la comunità a osservare un rispettoso silenzio in segno di cordoglio.

Due persone indagate per omicidio colposo

Intanto, la procura di Torre Annunziata ha aperto un’indagine che ha portato all’iscrizione di due persone nel registro degli indagati. Si tratterebbe dei titolari dell’agriturismo dove è avvenuto il dramma. Questo passaggio formale è stato necessario per consentire il proseguimento delle indagini. Il fascicolo aperto per omicidio colposo, tuttavia, non esclude nessuna ipotesi.

Ieri, domenica 18 agosto, è stata effettuata l’autopsia presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, Giuseppe sapeva nuotare, ma subito dopo essersi tuffato è stato visto rigido e immobile in acqua. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati purtroppo inutili.

Non si esclude che il piccolo possa essere stato colto da un malore. La piscina è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti.