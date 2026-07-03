Momenti di paura questa mattina nel centro di Giugliano, dove una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada all’incrocio di via Fratelli Maristi.

Giugliano, incidente all’incrocio di via Fratelli Maristi: donna investita da auto

Il veicolo procedeva in direzione via Giuseppe di Vittorio quando avrebbe travolto il pedone sbalzandolo ad alcuni metri di distanza. I primi a prestare soccorso sono stati i passanti, che hanno adagiato la vittima a bordo carreggiata. La donna è stata poi trasportata in ospedale dal personale del 118 giunto sul posto. Il conducente della macchina si è fermato. La sua posizione al vaglio delle forze dell’ordine.