Paura al Vomero, donna investita sulle strisce: passanti la proteggono in attesa dei soccorsi

Paura nel quartiere Vomero per un incidente stradale verificatosi all’incrocio tra via Pietro Castellino e via Piscicelli. Una donna è stata investita da una Citroën bianca mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la donna sarebbe stata colpita dall’autovettura durante l’attraversamento pedonale. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrerebbero gravi, anche se è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per prestarle le cure del caso.

Soccorsi immediati dei cittadini

Subito dopo l’impatto, numerose persone presenti nella zona sono accorse per aiutare la donna ferita. Alcuni cittadini hanno formato un vero e proprio cordone di protezione attorno alla persona investita, mettendola al riparo dal traffico e segnalando agli automobilisti in transito la necessità di aggirare l’area interessata dall’incidente. Un gesto di grande solidarietà che ha consentito di garantire maggiore sicurezza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Traffico rallentato al Vomero

L’incidente ha provocato inevitabili rallentamenti alla circolazione lungo via Pietro Castellino e via Piscicelli, due arterie particolarmente trafficate del quartiere collinare di Napoli. La viabilità ha subito disagi fino all’arrivo dell’ambulanza e alla messa in sicurezza dell’area.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Saranno ora gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire l’esatta dinamica dell’investimento e ad accertare eventuali responsabilità. I rilievi consentiranno di ricostruire le fasi che hanno portato all’incidente avvenuto sulle strisce pedonali.