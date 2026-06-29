Incidente sull’Asse Mediano, travolti da pirata della strada. Muore 40enne: grave il fidanzato

È caccia al pirata della strada che nella notte ha provocato un drammatico incidente sull’Asse Mediano, nel territorio di Cardito, costato la vita a una donna di 40 anni. La vittima è Lucia Cavaliere, residente a Frattamaggiore, che viaggiava come passeggera su uno scooter condotto da Sossio Margarita, 43 anni, anche lui di Frattamaggiore. L’impatto – come anticipa Il Mattino – è avvenuto poco dopo l’una nel tratto compreso tra Cardito e Frattamaggiore, a poche centinaia di metri dallo svincolo della cittadina.

Incidente sull’Asse Mediano, muore 40enne: grave il fidanzato

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Stradale di Napoli, lo scooter sarebbe stato violentemente tamponato da un’auto di colore rosso. L’urto ha scaraventato a terra i due occupanti del mezzo a due ruote. Per Lucia Cavaliere non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Il 43enne, invece, è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Villa dei Fiori di Acerra, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Dopo l’incidente il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Gli investigatori ritengono che anche il pirata della strada possa essere rimasto ferito. Dopo aver perso il controllo della vettura, infatti, avrebbe urtato più volte contro i guardrail prima di allontanarsi. A rafforzare questa ipotesi è il ritrovamento di alcune macchie di sangue su una piazzola di sosta situata a qualche chilometro dal luogo dello schianto. Gli agenti stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per risalire all’identità del responsabile, che al momento è ricercato.