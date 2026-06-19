Maturità 2026, non ha soldi per pagare le strisce blu: il biglietto sul grattino diventa virale

Una storia curiosa e divertente, diventata virale sui social proprio nel giorno della prima prova della Maturità 2025. Protagonista un giovane studente di Avellino che, non avendo abbastanza soldi per coprire l’intera giornata di sosta sulle strisce blu, ha deciso di affidarsi a un messaggio scritto a mano sul grattino. “Ho l’esame di maturità, non tenevo l’euro: scusate”, ha scritto il ragazzo sul tagliando parcheggio, sperando nella comprensione degli ausiliari del traffico.

Il grattino modificato e il messaggio agli ausiliari

Il maturando aveva parcheggiato l’auto nelle strisce blu e acquistato un grattino da 5,50 euro. Il ticket copriva la sosta dalle 7:53 fino alle 13:13, ma per arrivare oltre le 14:00, orario necessario per completare la prova d’esame, sarebbe servito un ulteriore euro.

Non avendo altro denaro a disposizione, il ragazzo ha deciso di lasciare un messaggio direttamente sul ticket esposto sul cruscotto, appellandosi al buon senso di chi avrebbe effettuato i controlli.

Il video su TikTok diventa virale

La foto del grattino con il messaggio scritto a penna è stata pubblicata su TikTok, dove nel giro di poche ore ha raccolto migliaia di visualizzazioni, commenti e condivisioni. La vicenda ha fatto sorridere molti studenti impegnati nella prima prova della Maturità 2026, che una volta usciti dalle aule hanno ritrovato online questa insolita storia diventata rapidamente uno dei contenuti più condivisi della giornata. In tanti hanno rilanciato l’appello del giovane studente, chiedendo agli ausiliari del traffico di chiudere un occhio e di non sanzionare il ragazzo nel giorno del suo esame.