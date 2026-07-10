Grave incidente sulla circumvallazione esterna tra Mugnano e Melito. Un ciclista è stato investito e ucciso mentre tentava di attraversare la strada sulle strisce pedonali all’altezza del distributore Tamoil.

Ciclista investito e ucciso sulla circumvallazione esterna, traffico in tilt tra Mugnano e Melito

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Marano e i Vigili del Fuoco. La vittima è rimasta incastrata sotto il veicolo, una Renault Clio, per poi essere liberata dalle lamiere ma i soccorritori del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. A perdere la vita un italiano, residente a Napoli, 62 anni.

Una lunga coda di auto si è formata in direzione del capoluogo. La strada è stata chiusa per circa due ore per consentire i rilievi dei militari dell’Arma. Intervenuta anche la Polizia Municipale per regolare il traffico.