Proseguono senza sosta i controlli della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, diretta dal Comandante Andrea Pellegrino e coordinata dalla Direzione Marittima di Napoli, nei comuni periferici di competenza.

Castellammare, controlli nelle pescherie della zona: sequestri e sanzioni

Nella giornata odierna, martedì 5 agosto, i militari hanno effettuato una serie di verifiche mirate lungo la filiera ittica, riscontrando numerose irregolarità tra operatori del settore pesca e distribuzione.

In particolare, è emersa la detenzione di prodotti ittici privi della documentazione obbligatoria, fondamentale per garantire la tracciabilità del pescato, tra cui luogo di cattura, data di produzione e sede di lavorazione. Un’informazione essenziale per la tutela del consumatore finale.

Durante le ispezioni è stata inoltre accertata la presenza sul mercato di specie ittiche allo stato giovanile, comunemente note come novellame, la cui cattura e commercializzazione sono vietate dalla normativa nazionale e comunitaria.

Tutti i prodotti irregolari sono stati sottoposti a sequestro, mentre ai responsabili sono state elevate sanzioni amministrative per un totale superiore a 3.000 euro.