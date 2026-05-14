Giugliano, presentazione del libro “I fiori non muoiono mai” di Mario Grimaldi

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 10:30 presso la Sala Libreria Claudio in Piazza Gramsci a Giugliano in Campania si terrà la presentazione del libro “I fiori non muoiono mai” di Mario Grimaldi, pubblicato da MYEVO Edizioni. L’incontro sarà un’importante occasione di confronto e riflessione collettiva sui temi affrontati nel romanzo, dalla violenza sulle donne al coraggio della denuncia, passando per il dolore delle vittime ma anche per la rinascita, la consapevolezza e la necessità di costruire una cultura fondata sul rispetto e sulla tutela della dignità umana.

Attraverso il linguaggio della letteratura, l’autore porta all’attenzione del pubblico una problematica che continua a colpire profondamente la società contemporanea, offrendo spunti di dialogo e sensibilizzazione rivolti all’intera comunità. A dialogare con Mario Grimaldi saranno Giovanni Porcelli, Questore del Consiglio Regionale della Campania, Marco Sepe, Assessore del Comune di Giugliano in Campania, e Teresa Vitale, Presidente dell’Associazione Spazio Aspasia.

L’evento rappresenta un momento significativo per promuovere una riflessione pubblica sui temi della violenza di genere e dell’importanza della prevenzione, coinvolgendo cittadini, istituzioni, associazioni e operatori culturali in un dibattito attuale e necessario.

La cittadinanza, gli organi di informazione e gli operatori culturali sono invitati a partecipare.