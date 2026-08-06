Castellammare, assalta un salone di parrucchiere con un machete: bloccato e arrestato dai Carabinieri

Momenti di paura nella notte a Castellammare di Stabia, dove un 53enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato un furto all’interno di un parrucchiere di via Allende, armato di un machete e con il volto nascosto da un caratteristico cappuccio bianco a punta.

Tenta di sfondare la vetrina della parruccheria

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo è stato notato mentre colpiva ripetutamente la vetrina del salone di hair stylist nel tentativo di entrare. La scena è stata ripresa da alcuni passanti e i video sono stati rapidamente condivisi sui social network. Nel frattempo è scattata la segnalazione al 112, che ha consentito un immediato intervento dei Carabinieri della Stazione e della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia.

Il furto e l’arresto

Una volta entrato nel locale, il 53enne si è impossessato di alcuni prodotti per la cura dei capelli. Durante l’azione criminale è rimasto ferito: sul pavimento del salone sono state trovate alcune macchie di sangue, probabilmente provocate dalla rottura della vetrina. I militari lo hanno bloccato poco dopo, recuperando l’intera refurtiva e sequestrando il machete utilizzato durante il colpo.

Ai domiciliari con l’accusa di furto

Dopo l’identificazione e gli accertamenti di rito, il 53enne è stato arrestato con l’accusa di furto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle successive decisioni della magistratura. L’intera refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.