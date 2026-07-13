Tragedia in mare a Sorrento, Luigi non riemerge dall’immersione: trovato morto dopo due ore

Un subacqueo di 54 anni ha perso la vita durante un’immersione al largo di Marina di Puolo, tra i comuni di Sorrento e Massa Lubrense. La Procura di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre la Capitaneria di Porto ha avviato gli accertamenti.

Chi è la vittima

La vittima è Luigi Balardo, originario della provincia di Napoli ma residente nel Ravennate. L’uomo si trovava in Costiera insieme a un gruppo di amici per un’immersione organizzata con il supporto di un diving di Castellammare di Stabia, alla scoperta dei fondali dell’area di Marina di Puolo.

L’allarme durante l’immersione

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, domenica 12 luglio. Intorno alle 12.30, al termine dell’immersione, gli altri componenti del gruppo sono risaliti sull’imbarcazione di appoggio, ma del 54enne non c’era traccia. È scattato immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, mentre sono stati attivati anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Alle ricerche hanno partecipato inoltre diversi sub dei diving della zona.

Il ritrovamento del corpo

Dopo circa due ore di ricerche, intorno alle 14.30, sono stati proprio alcuni sub impegnati nelle operazioni a individuare il corpo senza vita di Luigi Balardo e a riportarlo in superficie. La salma è stata trasferita all’obitorio di Castellammare di Stabia, dove sarà sottoposta ad autopsia su disposizione del pubblico ministero della Procura di Torre Annunziata. Sulla vicenda indagano i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, coordinati dal comandante Andrea Pellegrino. Gli investigatori stanno ricostruendo gli ultimi istanti dell’immersione per accertare le cause della morte.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa: tra quelle al vaglio vi sono un malore improvviso durante l’immersione oppure un possibile investimento da parte di un’imbarcazione in transito. Saranno gli accertamenti tecnici e l’esame autoptico a fornire elementi utili per chiarire la dinamica della tragedia.