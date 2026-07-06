Non ce l’ha fatta Marco Pizzella: il pizzaiolo di Castellammare muore dopo drammatico incidente

Non ce l’ha fatta Marco Pizzella, il pizzaiolo di 45 anni originario di Castellammare di Stabia rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente stradale avvenuto nei mesi scorsi lungo la Strada Statale a Seiano, nel territorio di Vico Equense. Dopo una lunga battaglia in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità stabiese, dove Marco era molto conosciuto e stimato sia dal punto di vista professionale che umano.

La lunga battaglia dopo il grave incidente

Le condizioni del 45enne erano apparse disperate fin dai primi momenti successivi al violento impatto. Soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, era stato ricoverato in condizioni gravissime. Per mesi familiari, amici e colleghi hanno sperato in un miglioramento, mentre i medici hanno tentato ogni possibile cura. Purtroppo il quadro clinico non è mai realmente migliorato e nelle scorse ore è arrivata la notizia del decesso.

Il cordoglio di Castellammare di Stabia

Marco Pizzella era cresciuto nel rione San Marco di Castellammare di Stabia, quartiere dove era particolarmente conosciuto. Pizzaiolo apprezzato, aveva lavorato in diverse attività della Penisola Sorrentina, costruendosi nel tempo una solida reputazione nel settore della ristorazione. Lascia una figlia. Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia da amici, colleghi e conoscenti, che lo ricordano come una persona generosa, disponibile e profondamente legata al proprio lavoro.