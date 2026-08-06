Striano. Terreno confiscato al figlio destinato a un canile, minaccia il sindaco durante il sopralluogo: arrestato

Avrebbe rivolto gravi minacce di morte al sindaco di Striano nel tentativo di intimidire l’amministrazione comunale e fermare un progetto pubblico. Per questo motivo un 67enne del posto è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Striano, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo è gravemente indiziato del reato di minaccia a un Corpo politico o amministrativo.

Le minacce durante il sopralluogo del sindaco

L’episodio risale all’8 luglio 2026. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sindaco si era recato su un terreno confiscato al figlio dell’indagato, successivamente acquisito al patrimonio comunale dopo una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata. L’area è destinata alla realizzazione di un centro di accoglienza per animali d’affezione. Durante il sopralluogo, il 67enne avrebbe affiancato con la propria auto il veicolo sul quale viaggiava il primo cittadino e, dopo aver abbassato il finestrino, avrebbe pronunciato gravi minacce di morte con l’obiettivo di intimidire il sindaco e ostacolare il progetto comunale.

Le indagini dei Carabinieri

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha consentito di identificare il presunto autore grazie al riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima e dai testimoni presenti, oltre alle testimonianze raccolte dai Carabinieri.

Gli elementi acquisiti hanno portato il giudice a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza, disponendo l’applicazione della misura cautelare.

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Al termine delle formalità di rito, il 67enne è stato accompagnato nella propria abitazione a Striano, dove è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, come disposto dall’autorità giudiziaria.