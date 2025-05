Un episodio raccapricciante ha scosso la comunità locale: una ragazzina di soli 12 anni è stata avvicinata da due uomini a bordo di un’auto, che le avrebbero offerto denaro in cambio di prestazioni sessuali. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi lungo la Domiziana. La giovane fortunatamente è riuscita a fuggire.

Castel Volturno, adescano 12enne e le offrono soldi in cambio di sesso: caccia ai pedofili

La bambina, terrorizzata, è immediatamente corsa a casa e ha raccontato l’accaduto ai genitori. Questi, senza esitare, si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Castel Volturno, che opera sotto la Compagnia di Mondragone. È stata subito sporta denuncia e le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili.

Il fatto ha riportato sotto i riflettori una problematica ben nota sul territorio: il dilagare della prostituzione lungo la strada statale Domiziana. “Qui è diventato un mercato a cielo aperto, anche davanti ai bambini”, denunciano da tempo i residenti. Le segnalazioni si concentrano soprattutto in prossimità delle rotatorie, dove è frequente vedere, a qualsiasi ora del giorno, donne in abiti succinti in attesa di clienti.

Anche nella vicina Mondragone la situazione appare critica. Le zone di Pineta Nuova e Pineta Riviera sono tra le più colpite da fenomeni di degrado e sfruttamento della prostituzione, in un contesto che genera crescente allarme sociale.