Due studi odontoiatrici, gestiti da falsi dentisti, sono stati sequestrati dai finanzieri della compagnia di Mondragone a Castel Volturno e Bagnoli.

Dentisti abusivi senza laurea a Castel Volturno e Bagnoli: scatta il sequestro

Le indagini della Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone, sotto l’egida della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno permesso di individuare i due luoghi dove i sedicenti dentisti, pur essendo sprovvisti di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e iscrizione all’Ordine, effettuavano cure odontoiatriche, mettendo così a rischio la salute dei pazienti. Le prestazioni sanitarie avvenivano tra l’altro in ambienti in scarse condizioni igienico sanitarie.

Il sequestro è scattato sui due studi abusivi e su tutte le relative attrezzature, strumentazioni sanitarie e farmaci ivi presenti, in modo da impedire la prosecuzione delle attività illecite, proteggendo i pazienti da eventuali danni causati da operatori non qualificati. Le attività hanno permesso di rinvenire anche la documentazione che risulterà utile anche alla ricostruzione del volume d’affari degli studi abusivi, totalmente sconosciuti al fisco in quanto sprovvisti di partita iva, per recuperare a tassazione degli introiti illecitamente accumulati e sottratti all’imposizione fiscale.