Castel Volturno, 17enne trovato con una Glock 17 modificata: denunciato dai Carabinieri

Blitz dei Carabinieri questa mattina in località Destra Volturno, a Castel Volturno, nell’ambito di un’operazione finalizzata alla ricerca di armi. I militari del Reparto Territoriale di Mondragone, con il supporto di due team S.O.S. del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno perquisito l’abitazione di un 17enne del posto, trovandolo in possesso di una pistola clandestina.

Castel Volturno, 17enne trovato con pistola modificata: denunciato dai Carabinieri

L’arma, una Glock 17, sarebbe stata originariamente prodotta come pistola a salve ma poi modificata per sparare proiettili calibro 9×21. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di arma clandestina e, vista la minore età, affidato alla madre.

L’operazione rientra in una più ampia attività di contrasto alla diffusione di armi illegali sul territorio. Le indagini proseguono per accertare la provenienza della pistola e l’eventuale coinvolgimento del minorenne in altri episodi.