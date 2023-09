Con un morso strappò un pezzo d’orecchio al rivale a Casoria. L’uomo, un 37enne di Casavatore, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Casoria su disposizione della Procura di Napoli Nord.

Casoria, stacca a morsi un pezzo d’orecchio durante lite: arrestato 37enne

L’aggressione risale al 17 maggio scorso quando, al culmine di una lite scoppiata all’esterno di un bar in via Rossini a Casoria, il 37enne si scagliò contro la vittima, mordendogli l’orecchio sinistro e provocandogli l’avulsione parziale cutaneo-cartilaginea dell’elice. Sul posto intervennero i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia.

In questi mesi l’attività di indagine ha consentito di far luce sulla dinamica degli eventi, identificando l’autore dell’aggressione ed il movente dell’aggressione, scaturita da un alterco per futili motivi tra un soggetto che era in compagnia del 37enne e la vittima. Su disposizione del tribunale di Napoli Nord, il 37enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.