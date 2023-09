Ha aggredito la ex in discoteca e poi, nel corso di una rissa, ha staccato a morsi l’orecchio del suo amico. E’ accaduto a Positano, in provincia di Salerno.

Positano, aggredisce la ex e poi stacca a morsi l’orecchio dell’amico di lei: in manette 23enne

Protagonista della vicenda un 23enne di Praiano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il giovane era stato allontanato da una nota discoteca perché stava importunando una ragazza, la sua ex fidanzata, una 23enne amalfitana. L’aggressore, però, anziché allontanarsi, ha atteso l’uscita di lei e della sua comitiva all’esterno del locale.

Proprio qui sarebbe scoppiata una rissa. L’amico della 23enne, un 20enne di Vietri sul Mare, nel tentativo di difendere la ragazza, sarebbe stato a sua volta aggredito a calci, pugni e morsi. L’indagato ha immobilizzato la sua vittima e gli ha strappato la parte superiore del padiglione auricolare con i denti. Una scena raccapricciante, che ha subito richiamato l’attenzione degli altri presenti. Il ferito sprizzava sangue dall’orecchio e si è accasciato a terra in preda a dolori lancinanti.

I soccorsi

Portato al pronto soccorso del presidio ospedaliero “Costa d’Amalfi”, il 20enne è stato curato e sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del padiglione auricolare: per lui 40 giorni di prognosi. Il responsabile delle lesioni personali gravi è stato fermato dai carabinieri della locale Compagnia. Deve rispondere di lesioni gravi.