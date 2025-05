Finto rider delivery su viale Carlo III: trasportava droga e contanti. Arrestato 37enne

Finto rider delivery trasportava droga. In manette 37enne gambiano, in Italia senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine, nell’ambito di un’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Caserta.

Erano le 16.30 quando l’attenzione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile in transito su Viale Carlo III, all’altezza del Largo Rotonda di San Nicola la Strada, è stata attirata dal comportamento sospetto di un uomo di colore che, con indosso un giubotto da rider delivery di una nota società, continuava ad abbassarsi e rialzarsi da una siepe ivi presente, prelevando alcuni oggetti che riponeva sistematicamente nelle tasche del suo giubotto.

Quel comportamento ha indotto i carabinieri a procedere con un controllo di polizia nei confronti del rider. Mostratosi subito intollerante e nervoso, alla richiesta dei documenti per l’identificazione, lo stesso ha tentato di scappare a piedi spintonando ed aggredendo fisicamente i militari. Raggiunto e bloccato dopo pochi metri è stato subito identificato e perquisito.

Il 37enne, regolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di 18 stecche di hashish, alcune dosi di marijuana e 130,00 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Lo stupefacente rinvenuto, utile al confezionamento di oltre 300 dosi, e il denaro ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro.