Serata di violenza nel rione Tescione, dove un uomo di 50 anni, identificato con le iniziali R.B., è stato arrestato dalla polizia dopo aver accoltellato un altro individuo al culmine di una lite.

Caserta, lite finisce nel sangue: uomo grave in ospedale. Arrestato 50enne

L’episodio, come spiega Casertanews.it, si è verificato tra le 21 e le 22 di domenica. Secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe scoppiata un’accesa discussione presto degenerata in un’aggressione. Il 50enne avrebbe colpito il rivale con diversi fendenti, presumibilmente quattro o cinque, ferendolo in modo grave.

La vittima è stata prontamente soccorsa da un’ambulanza e trasportata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Le sue condizioni non sono state rese note al momento. Sul luogo dell’aggressione sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, che hanno fermato e tratto in arresto l’aggressore. L’uomo è stato poi trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine, avviate subito dopo il fatto, sono ora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e il movente alla base dell’aggressione, ma sembra che la lite sia scoppiata per futili motivi.