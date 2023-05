Una sparatoria che ha fatto tremare tantissimi residenti di via Brindisi, a Casoria. I carabinieri, giunti, sul posto, hanno trovato due bossoli calibro 8 e una comitiva di ragazzini, tutti minorenni.

Casoria, sparatoria nella notte: identificati 12 minori

I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi, intorno alle 23, all’altezza del civico 39. Sul posto i militari dell’Arma non hanno rinvenuto tracce degli eventuali responsabili ma poco distante, su via Cagliari, sono stati identificati 13 ragazzi, di cui 12 minorenni tra i 13 e i 17 anni.

Dopo le procedure di identificazione, i ragazzi sono stati consegnati ai rispettivi genitori. Proprio in quella strada – fanno sapere i carabinieri – sono stati rinvenuti e sequestrati altri 15 bossoli a salve esplosi, sempre dello stesso calibro, e un coltello a serramanico.

Sono in corso da parte dei carabinieri di Casoria delle indagini per risalire all’identità dei responsabili. Non si esclude che siano stati i minorenni a fare fuoco. Ignote le ragioni della sparatoria.