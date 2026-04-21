Ha fatto il giro del web l’intervista di Adam, il 44enne del Burkina Faso che ha sventato il furto dello scooter nel parcheggio del Dodecà di Casoria rischiando la vita. Adam ha detto di non aver “avuto paura” e di aver notato i due uomini che si avvicinavano allo scooter del dipendente. Ha affrontato a viso aperto i ladri senza pensarci due volte.

Casoria. Rischia vita per sventare furto, l’appello sui social: “Date cittadinanza ad Adam”

Un atto di coraggio che è stato riconosciuto anche dal sindaco di Casoria, Raffaele Bene: “A questo cittadino va il mio grazie più sentito: il suo gesto è un esempio concreto di responsabilità e amore per Casoria. “Accanto a questo, va riconosciuto l’impegno costante delle forze dell’ordine, che operano ogni giorno in un contesto non semplice – ha dichiarato Bene -. Le criticità del territorio sono evidenti e richiamate anche dal Prefetto Michele Di Bari, impegnato nel rafforzare le azioni di sicurezza. Serve unità. Solo facendo squadra tra istituzioni e cittadini possiamo garantire maggiore sicurezza e serenità”.

Adesso, anche sui social, sono in tanti a lanciare l’appello per il riconoscimento della cittadinanza ad Adam, che ha rischiato la vita per salvare lo scooter del dipendente del Dodecà. “Non so se Adam abbia la cittadinanza italiana – scrive Gregorio -, ma se non viene concessa a chi come lui lavora e fa rispettare le regole tutelando il senso di civiltà, io davvero non comprendo a quali persone dovrebbe essere riconosciuta. Bravissimo Adam un vero esempio di persona perbene, diversamente da tanta gentaglia che si riempie la bocca e poco fanno. Mi auguro che chi di dovere chiami Adam e con un gesto altrettanto eroico gli riconosca il giusto merito”.