Condanne pesanti nel processo ai presunti vertici del clan Moccia a Napoli. Il Tribunale ha inflitto 30 anni di carcere ad Antonio Moccia, 24 anni ad Angelo Moccia, 21 anni a Luigi Moccia e 16 anni a Gennaro Moccia, figlio di Angelo.

Napoli, processo clan Moccia: condanne fino a 30 anni per presunti vertici

La sentenza è arrivata nell’aula 114, blindata da un imponente dispositivo di sicurezza, al termine di cinque giorni di camera di consiglio. Durante la lettura, in un clima di forte tensione, qualcuno ha sferrato un pugno contro il vetro blindato dell’aula. Il processo rappresenta uno dei dibattimenti giudiziari più complessi e controversi degli ultimi anni: quattro anni e mezzo di udienze, quasi cento appuntamenti in aula e oltre quaranta imputati.

Nell’estate del 2025, quindici imputati erano stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Accanto alle condanne, il verdetto registra anche diverse assoluzioni. Tra queste, quella di Vincenzo Tucci, imprenditore e titolare della CMC, assolto dall’accusa di riciclaggio.

La sentenza segna una tappa importante nel procedimento giudiziario sui presunti vertici del clan Moccia, al termine di un lungo dibattimento caratterizzato da un elevato numero di imputati e da momenti di forte tensione in aula.