Si è presentato spontaneamente in caserma ed ha ammesso di aver investito e ucciso un 64enne in via Tenente Vincenzo Formicola con il proprio scooter. È stato arrestato un 45enne di Casoria: è accusato di omicidio stradale e di fuga; ora è in attesa di giudizio.

Casoria, investe e uccide 64enne: uomo si costituisce in caserma

L’uomo è stato già sottoposto, come da prassi, agli esami tossicologici ed alcolemici. Ma per conoscere i risultati occorrerà aspettare qualche giorno. L’investimento è avvenuto nella notte tra il 18 e 19 ottobre, a Casoria. Da una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo l’arteria stradale a ridosso di via Principe di Piemonte a piedi quando un ciclomotore – per cause ancora da accertare – lo ha travolto in pieno. Il conducente del mezzo a due ruote, dopo l’accaduto, è fuggito senza prestare soccorso alla vittima.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarlo, poco dopo la vittima è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Subito dopo i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Ma ieri sera il responsabile dell’investimento si è presentato nella locale caserma per costituirsi.