Casoria. Un uomo di 64 anni è morto dopo essere stato investito da uno scooter in via Tenente Vincenzo Formicola. Il conducente del mezzo a due ruote, dopo l’accaduto, è fuggito senza prestare soccorso.

Casoria, uomo investito e ucciso da uno scooter: caccia al pirata della strada

L’incidente si è verificato stanotte. Da una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo l’arteria stradale a piedi quando un ciclomotore lo ha travolto in pieno. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore. A nulla sono valsi i tentativi dei medici, poco dopo la vittima è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e per identificare il pirata della strada.

Incidente a Caivano: morto Nicola Rivetti

Solo pochi giorni un altro incidente mortale si è verificato in provincia di Napoli. Sulla statale sannitica, in direzione Caivano, è deceduto Nicola Rivetti, 38 anni, che era a bordo di un’auto che, per motivi ancora da accertare, è finita contro il guard rail. Chi era alla guida, un 24enne, è risultato positivo al test per rilevare la presenza di droga nel sangue. Ferito gravemente un altro 24enne. Il conducente dell’auto è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo.