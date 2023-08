Casoria piange la scomparsa di Gaetano Ferrara, il 25enne rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in via Principe di Piemonte, lo scorso 14 agosto.

Casoria, incidente tra scooter e auto: Gaetano muore dopo 8 giorni di agonia

A scontrarsi due veicoli: un’auto con a bordo da due giovani, guidata da un 34enne, contro uno scooter su cui viaggiava Gaetano. Sul posto furono allertati i carabinieri della Compagnia di Casoria per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente e fu necessario l’intervento dei vigili del fuoco, una squadra di caschi rossi di Afragola, con l’ausilio di attrezzature specifiche per liberare il ragazzo finito, a causa dell’impatto, sotto la vettura.

Le sue condizioni erano apparse da subito gravi. La corsa dei sanitari del 118 e il ricovero al Cardarelli in prognosi riservata. Fino all’ultimo amici e parenti hanno sperato che il 25enne potesse salvarsi e tornare presto a casa. Ieri, però, la tragica notizia che ha sconvolto la comunità di Casoria.