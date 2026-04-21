Erano armati i due rapinatori che hanno tentato di portare via uno scooter all’interno del supermercato Dodecà di Casoria. Entrambi sono stati sottoposti a fermo dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria mentre l’arma è stata recuperata e sequestrata. L’episodio risale al 17 aprile quando i presunti autori, dopo aver sottratto uno scooter, avrebbero tentato la fuga ingaggiando una colluttazione con Adam, uno dei dipendenti, intervenuto per bloccarli. La vittima è stata trascinata al suolo nel tentativo di fermare i due, che sono poi riusciti ad allontanarsi.

Rapina nel parcheggio di un supermercato a Casoria: fermati due sospetti, recuperata anche un’arma

Le indagini, condotte dalla Sezione “Falchi” della Squadra Mobile, hanno permesso in tempi rapidi di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei sospettati, portando così al fermo disposto nella giornata di ieri. Durante le operazioni di ricerca, uno dei due avrebbe tentato di disfarsi di un’arma, lanciandola in un’aiuola particolarmente impervia, caratterizzata da rovi e fitta vegetazione, nei pressi dell’appartamento in cui aveva trovato rifugio.

L’arma è stata successivamente recuperata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato mezzi meccanici per raggiungere il punto. Si tratta di una pistola semiautomatica calibro 6.35 con matricola abrasa, nascosta all’interno di un calzino nero e completa di sei cartucce. Il video della rapina, nel frattempo, è stato diffuso online, diventando rapidamente virale e contribuendo ad accendere l’attenzione sull’episodio.