Paura nel parcheggio del centro commerciale “Casoria Park”, dove un tentativo di rapina si è concluso con un colpo di pistola esploso e la fuga del malvivente. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, un uomo in sella a uno scooter e armato di pistola si sarebbe avvicinato a una coppia di 22enni che si trovava a bordo della propria auto, intenti a mangiare un panino.

Casoria, tenta la rapina a coppietta appartata: lui reagisce e il malvivente spara

Il rapinatore, con il volto coperto da un casco integrale, avrebbe tentato di mettere a segno il colpo, ma il giovane alla guida avrebbe reagito. A quel punto, l’aggressore avrebbe esploso un colpo di arma da fuoco, che ha colpito il parabrezza del veicolo, per poi darsi immediatamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Casoria, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e identificare il responsabile. Fortunatamente non si registrano feriti. L’auto della vittima è stata sequestrata per gli accertamenti del caso.

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