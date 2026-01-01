Casoria, botti nella notte scatenano incendio: in fiamme auto, negozio e palazzo

Paura nella notte a Casoria, dove un incendio ha coinvolto tre automobili, parte di un’attività commerciale e la facciata di un palazzo in via Giordano Bruno, al confine con via San Paolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casoria e i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

L’origine del rogo

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe stato causato da un fuoco d’artificio esploso durante i festeggiamenti, dal quale le fiamme si sarebbero rapidamente propagate ai veicoli parcheggiati e agli edifici adiacenti.

Nessun ferito e danni contenuti

Fortunatamente non si registrano feriti. L’edificio interessato dal rogo non ha riportato danni strutturali, mentre i danni sono limitati alle auto coinvolte e a parte dell’attività commerciale.

Intervento dei soccorsi

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio in breve tempo, evitando conseguenze più gravi. Le forze dell’ordine stanno effettuando ulteriori accertamenti per confermare l’esatta dinamica dell’accaduto.