Casoria. Si stava allenando in palestra quando, improvvisamente, un uomo di 40 anni ha accusato un dolore al petto per poi andare in arresto cardiocircolatorio. A salvarlo sono stati gli operatori del 118, precipitati sul posto dopo una segnalazione, che per 10 minuti gli hanno praticato una rianimazione cardiopolmonare.

Casoria, arresto cardiaco in palestra: 40enne salvato da 118 in 10 minuti

La vicenda, che viene riportata sulla pagina social “Nessuno Tocchi Ippocrate”, è avvenuta ieri mattina, 9 maggio, a Casoria, in una palestra situata in via Salvatore Piscopo.

Secondo quanto ricostruito dall’associazione, il quarantenne stava facendo esercizi di crossfit quando si è sentito male. Subito i presenti hanno allertato il 118. E nel giro di pochi minuti è arrivata un’ambulanza sul posto.

I sanitari hanno cominciato quindi a praticare il massaggio cardiaco e la ventilazione bocca a bocca all’uomo; le manovre rianimative sono andate avanti per 10 minuti, fino a quando il battito cardiaco del 40enne è ripreso. L’ambulanza ha dunque trasportato l’uomo al Pronto Soccorso dalla clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove l’uomo è stato ricoverato, in condizioni stabili.

“Siamo stanchi di sentire nei telegiornali la frase – il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso- devono passare anche queste notizie per far capire all’utenza che sono molte di più le vite strappate alla morte che quelle dove non si è potuto fare nulla!”, commenta il dottore Manuel Ruggiero presidente di “Nessuno Tocchi Ippocrate’.