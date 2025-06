Napoli, trascina turista a terra per rubare lo zaino tra urla di dolore: arrestato 40enne

Due turisti americani in vacanza a Napoli sono stati vittime di una rapina in via Marina, avvenuta in pieno giorno. Un uomo di 40 anni, cittadino nigeriano irregolare e già conosciuto dalle forze dell’ordine, ha aggredito la donna tentando di strapparle lo zaino. Nella colluttazione, la vittima è stata trascinata per alcuni metri, tra urla di terrore e dolore.

Napoli, trascina turista a terra per rubare lo zaino tra le urla di dolore: arrestato 40enne

Il malvivente è poi riuscito ad impossessarsi dello zaino ed è fuggito a piedi, zigzagando tra le auto bloccate nel traffico. I carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto, che si trovavano nelle vicinanze, sono intervenuti prontamente e hanno avviato le ricerche.

Grazie anche alle riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, l’uomo è stato rintracciato e fermato dopo pochi minuti. Lo zaino è stato recuperato e riconsegnato alla turista. Il rapinatore è stato arrestato e condotto in carcere.