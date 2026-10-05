Marcianise, 10 tonnellate di rifiuti speciali in un deposito: scattano i sigilli

Dieci tonnellate di rifiuti, tra materiali speciali pericolosi e non pericolosi, accumulati e ammassati all’interno dell’area di un’officina di Marcianise, nel casertano. È quanto hanno scoperto nel pomeriggio i Carabinieri, supportati dalla Forestale, durante un controllo presso un’azienda specializzata nella revisione e collaudo di mezzi pesanti e nelle riparazioni meccaniche.

Marcianise, 10 tonnellate di rifiuti speciali in un deposito: sequestrata officina

Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, i rifiuti sarebbero stati accumulati abusivamente e senza differenziazione. Una situazione che potrebbe essere riconducibile a un’attività di gestione e deposito di rifiuti illegale.

Al termine degli accertamenti sono stati denunciati a piede libero l’amministratore e il gestore di fatto dell’impresa. I reati ipotizzati sono gestione non autorizzata di rifiuti, deposito incontrollato e miscelazione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. L’intera azienda e i rifiuti presenti al suo interno sono stati sottoposti a sequestro. Sigilli anche per 16 mezzi pesanti che si trovavano nell’area in attesa di essere riparati.

Nel corso del controllo sono state elevate sanzioni amministrative per 20mila euro complessivi, anche per il registro di carico e scarico dei rifiuti incompleto e per la mancata iscrizione al consorzio per gli oli esausti.