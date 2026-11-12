Giugliano, malore in casa: carabinieri scortano ambulanza in ospedale. “Grazie a loro è tornato a casa”

Un intervento dei carabinieri di Giugliano durante un’emergenza sanitaria ha permesso a una famiglia di ricevere assistenza tempestiva dopo il malore di un uomo. A raccontare l’episodio è stato il figlio, che ha voluto ringraziare pubblicamente il comandante Marco Carli e due militari dell’Arma, Francesco e Luca, per il supporto ricevuto.

Giugliano, il padre sviene in bagno: il figlio corre a casa

L’episodio, secondo quanto riferito dal familiare, si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 10.30. L’uomo si trovava alla guida della propria automobile quando ha ricevuto una telefonata con cui gli veniva comunicato che il padre aveva perso conoscenza in bagno e che le persone presenti non riuscivano a farlo riprendere.

Preoccupato per le condizioni del genitore, si è diretto rapidamente verso casa. Durante il tragitto è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri di Giugliano, a bordo di un’Alfa Romeo Tonale, sulla quale viaggiavano il comandante Carli e altri due militari. Una volta compresa la situazione di emergenza, i carabinieri hanno deciso di prestare assistenza all’automobilista, accompagnandolo fino all’abitazione con i dispositivi di emergenza attivati.

L’intervento del capitano Carli e la scorta all’ambulanza

Giunti sul posto, secondo il racconto del figlio, i militari dell’arma hanno immediatamente compreso la gravità delle condizioni dell’uomo, richiedendo l’intervento del 118. Dopo l’arrivo dei sanitari, i militari hanno proseguito l’assistenza, scortando l’ambulanza fino all’ospedale per agevolarne il trasferimento. I carabinieri sarebbero rimasti accanto alla famiglia fino a quando il paziente non è stato visitato e ricoverato nella struttura sanitaria.

Il ringraziamento ai carabinieri: «Oggi posso avere papà a casa»

A distanza dall’accaduto, il figlio ha voluto condividere pubblicamente la propria riconoscenza per l’intervento dei militari. «Grazie all’ufficiale Carli e ai due carabinieri Francesco e Luca oggi posso avere papà a casa», ha dichiarato, riferendo che il genitore è rientrato nella propria abitazione. Nel messaggio, il familiare ha definito i militari «angeli in divisa», sottolineando la disponibilità e l’attenzione dimostrate durante i momenti di maggiore preoccupazione.