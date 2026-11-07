Gricignano, eternit e rifiuti speciali su un terreno: denunciato il proprietario, area sequestrata

Cumuli di rifiuti speciali, materiali contenenti amianto, guaine, scarti edili e pneumatici fuori uso su un terreno privato a Gricignano d’Aversa. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa durante un servizio mirato al contrasto degli illeciti ambientali. Al termine degli accertamenti, il proprietario dell’area, un uomo del posto nato nel 1982, è stato denunciato in stato di libertà e l’intero terreno è stato sottoposto a sequestro.

Gricignano d’Aversa, trovati eternit, guaine e pneumatici sul terreno

I militari hanno individuato i materiali di scarto all’interno di un’area ricadente su una particella catastale di proprietà dell’uomo. Tra i cumuli erano presenti guaine, coperture, materiali contenenti amianto (eternit), residui di lavorazioni edili e pneumatici fuori uso. Secondo quanto comunicato dall’Arma, parte del materiale è classificabile come rifiuto speciale pericoloso. Il ritrovamento ha fatto scattare ulteriori approfondimenti per accertare le modalità di deposito e gestione dei rifiuti e le eventuali responsabilità.

Denunciato il proprietario: scatta il sequestro dell’intera area

Il proprietario è stato deferito all’autorità giudiziaria poiché ritenuto gravemente indiziato dei reati di gestione non autorizzata di rifiuti e abbandono di rifiuti speciali pericolosi. Non è stato eseguito alcun arresto. I carabinieri hanno disposto il sequestro dell’intera area per impedirne l’ulteriore utilizzo e consentire gli accertamenti necessari. La magistratura è stata informata per i provvedimenti di competenza. Non sono state comunicate la superficie del terreno né la quantità complessiva dei rifiuti rinvenuti.

Controlli ambientali nella Terra dei Fuochi

L’intervento rientra nelle attività di vigilanza dei carabinieri contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, anche per i possibili rischi ambientali e sanitari connessi alla presenza di materiali come l’amianto.Il territorio dell’Agro aversano è già stato interessato da operazioni analoghe. In un precedente intervento, distinto da quello attuale, Teleclubitalia aveva raccontato il sequestro di due aree con rifiuti speciali tra Cesa e Gricignano.