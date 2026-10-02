Quattro persone tratte in salvo, tra cui una bimba di soli due anni. È il bilancio di un intervento condotto dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Maddaloni a San Marco Evangelista, nel Casertano, a seguito di un incendio divampato all’interno di un complesso residenziale.

Casertano, incendio in un condominio: salvate madre e figlia di due anni

L’allarme è scattato quando una densa colonna di fumo nero ha invaso l’immobile, bloccando i residenti nelle proprie abitazioni. Giunti sul posto, gli agenti sono entrati nel pianerottolo saturato dal fumo.

Le prime ad essere tratte in salvo sono state la giovane madre e la figlia di due anni. La piccola, che presentava già i primi sintomi di asfissia, è stata immediatamente condotta all’esterno, seguita a breve distanza dalla madre.

Successivamente, il personale della Polizia di Stato è rientrato nello stabile, raggiungendo un secondo appartamento dove due residenti si trovavano nell’impossibilità di uscire autonomamente. Entrambi sono stati evacuati con successo.