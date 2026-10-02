Un’operazione del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli, coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore, ha svelato una rete di sfruttamento del lavoro nel settore dell’abbigliamento.

Angri e San Giuseppe Vesuviano, sfruttamento del lavoro: sequestrati due opifici

La prima operazione anticaporalato risale al 4 marzo e ha portato al sequestro di due grandi opifici tessili situati ad Angri e San Giuseppe Vesuviano, mettendo fine a un rodato sistema di sfruttamento della manodopera.

I reati contestati sono l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, l’impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno e l’omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Le indagini, avviate nel marzo scorso, hanno consentito di identificare complessivamente 102 lavoratori impiegati nei due stabilimenti.

L’inchiesta si è conclusa con il sequestro preventivo di due stabilimenti tessili e dell’intero capitale sociale di una delle società coinvolte.