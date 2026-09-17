Giugliano, fumo dopo l’incendio: scuole chiuse nel quartiere Casacelle

Scuole chiuse in via precauzionale nelle zone di Casacelle a seguito della persistenza del fumo legato all’incendio divampato martedì.
Il provvedimento dispone la chiusura temporanea dei plessi del V Circolo Didattico – Sede Centrale via Pigna; V Circolo Didattico – Plesso Distaccato viale dei Gemelli; Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio Gramsci” via Selva Piccola; Liceo Statale “Renato Cartesio” via Selva Piccola con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica. Contestualmente sono state indicate misure precauzionali rivolte alla cittadinanza.
Scuole chiuse dopo il rogo
L’ordinanza firmata dal sindaco D’Alterio, arriva mentre continuano a essere avvertiti gli effetti del rogo, con la persistenza di fumo nell’area che ha portato all’adozione della misura cautelativa per gli istituti maggiormente interessati.
La chiusura è stata quindi disposta in via precauzionale, in attesa dell’evoluzione della situazione e delle successive valutazioni sulla possibilità di riprendere regolarmente le attività scolastiche.
La protesta degli studenti del Cartesio davanti al Comune
Il provvedimento arriva anche all’indomani della protesta degli studenti del Cartesio, che ieri si sono recati davanti alla sede del Comune per manifestare le proprie preoccupazioni dopo l’incendio e la presenza di fumo nella zona.
La vicenda aveva infatti sollevato timori tra studenti e famiglie, con l’attenzione concentrata soprattutto sulle possibili conseguenze della permanenza del fumo nelle aree vicine agli istituti scolastici.
Con la chiusura temporanea delle scuole, viene adottata dunque una misura precauzionale a tutela della popolazione scolastica. La situazione resta sotto osservazione in attesa di ulteriori aggiornamenti.