Colpi d’arma da fuoco nella notte a Orta di Atella, nel Casertano. La segnalazione è arrivata da via Pantani, nella zona al confine con Caivano, dove nella tarda serata di martedì 17 novembre i residenti sono stati allarmati da una serie di spari. I carabinieri sono intervenuti per verificare l’accaduto e ricostruire la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una «stesa», un’azione intimidatoria con armi da fuoco, ma il movente non è stato ancora accertato.

Orta di Atella, gli spari e il passaggio dei mezzi in via Pantani

Le prime ricostruzioni pubblicate da più testate parlano del passaggio di tre motociclette con a bordo persone che avrebbero esploso alcuni colpi mentre percorrevano la strada. Un resoconto successivo, che fa riferimento a testimonianze raccolte nella zona, segnala anche la presenza di un’automobile. La partecipazione dei diversi veicoli e l’esatta sequenza dei fatti sono quindi ancora da chiarire.

Le segnalazioni collocano l’episodio nella tarda serata del 17 novembre, nei pressi dell’area vicina allo svincolo della superstrada Nola-Villa Literno. Alcuni residenti, allarmati dai rumori, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Bussoli e rilievi: indagano i carabinieri di Marcianise

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Marcianise insieme ai militari della stazione territorialmente competente. Secondo le ricostruzioni disponibili, durante i controlli sarebbero stati rinvenuti alcuni bossoli, elementi utili agli approfondimenti investigativi. I militari stanno cercando di chiarire quanti colpi siano stati esplosi, da quali mezzi siano partiti e se ci fosse un destinatario preciso. Non sono stati resi noti nomi di eventuali responsabili e dalle informazioni finora diffuse non emergono conferme di persone ferite.

L’ipotesi di un gesto intimidatorio resta da verificare

L’eventuale collegamento con una «stesa» rappresenta al momento una pista investigativa, non una conclusione. Saranno gli accertamenti sui reperti e sulle testimonianze a stabilire natura, responsabilità e movente dell’episodio. Il caso riporta l’attenzione sulla sicurezza nell’area atellana. Solo pochi giorni prima, Teleclubitalia aveva raccontato un diverso episodio con colpi di arma da fuoco avvenuto a Orta di Atella, legato a una lite familiare: le due vicende non risultano collegate.