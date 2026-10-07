È stato arrestato dopo circa un anno di indagini un 24enne di Napoli, identificato con le iniziali C.E., ritenuto coinvolto in una truffa ai danni di una donna di 75 anni avvenuta nell’ottobre del 2025 a Giugliano. Il giovane è stato raggiunto da una misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano, al termine degli accertamenti avviati dopo la denuncia dell’anziana.

Giugliano, anziana truffata con la tecnica del finto arresto dei figli: ai domiciliari un 24enne

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima si trovava nella propria abitazione, nella zona della Villa Comunale, lungo Corso Campano, quando ricevette una telefonata. Dall’altro capo del telefono, un uomo le avrebbe fatto credere che entrambi i suoi figli fossero stati arrestati e si trovassero trattenuti in una caserma. Per ottenere la loro presunta liberazione sarebbe stato necessario consegnare immediatamente una consistente somma di denaro. Una storia costruita per fare leva sulla paura e sull’agitazione della donna, convinta che i figli fossero realmente nei guai.

Furto da 50mila euro

Poco dopo la telefonata, un uomo si sarebbe presentato direttamente a casa della 75enne per ritirare il denaro. L’anziana custodiva nell’abitazione circa 50mila euro in contanti, somma che sarebbe stata interamente consegnata al falso incaricato. Solo successivamente la donna avrebbe compreso di essere stata vittima di una truffa e si sarebbe rivolta ai carabinieri.

Da quel momento sono partite le indagini della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano che, attraverso gli accertamenti svolti nel corso dei mesi successivi, avrebbero consentito di raccogliere elementi a carico del 24enne napoletano. A distanza di circa un anno dall’episodio, nei confronti di C.E. è quindi scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari.